Leroy Sane: Leistungssteigerung dank Vertrauen der Klubführung

Bayern Münchens Fußball-Nationalspieler Leroy Sane (25) erklärt seine Leistungssteigerung in der Bundesliga-Hinrunde auch mit dem Vertrauen, das ihm die Verantwortlichen des Rekordmeisters ausgesprochen haben. "Die ganze Klubführung, aber auch ein Uli Hoeneß hat sich bei mir gemeldet und mir absolute Unterstützung signalisiert", sagte Sane in der Bild am Sonntag: "So viel Zuspruch ist nicht in jedem Klub eine Selbstverständlichkeit."