Unions Awoniyi beim Afrika Cup in Nigerias Kader

Union Berlin muss zum Beginn der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga auf Topstürmer Taiwo Awoniyi verzichten. Der 24-Jährige, der in den ersten 17 Saisonspielen neun Tore erzielt hat, steht im Aufgebot Nigerias für den Afrika Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar). Aus der 2. Bundesliga ist zudem Verteidiger Jamilu Collins vom SC Paderborn nominiert.