Erbe von Zsa Zsa Gabor: Kevin Feucht winken 60 Millionen Dollar dank Frédéric Prinz von Anhalt

Der ursprüngliche Plan des gebürtigen Allgäuers, sich für den MLS-Draft in den Vordergrund zu spielen, scheiterte an einem Kreuzbandriss. Die US-Pläne für Feucht waren aber nicht dahin, schließlich winkte ein weitaus lukrativerer Job.

Der Mittelstürmer, der in seiner Jugend unter anderem für den Karlsruher SC am Ball war, wurde von Frédéric Prinz von Anhalt adoptiert - und soll sich um den 78-Jährigen, der in Los Angeles wohnt, kümmern.