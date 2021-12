Klopps Weihnachtsbotschaft: "Gemeinsam sind wir stärker"

Jürgen Klopp hat in einem Weihnachtsbrief an die Fans des FC Liverpool die Bedeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter im Gesundheitswesen unterstrichen.

Teammanager Jürgen Klopp hat in seinem Weihnachtsbrief an die Fans des FC Liverpool die Bedeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter im Gesundheitswesen in der Corona-Pandemie unterstrichen.

„Diese Leute sind die wahren Helden, und obwohl wir im 21. Monat der Pandemie sind, dürfen wir nie vergessen, was sie getan haben und weiterhin tun - für Euch, für mich und alle anderen“, schrieb Klopp am ersten Weihnachtstag.

Klopp: „Wir haben es gemeinsam geschafft“

Weihnachten dürfen Klopp und seine Spieler in diesem Jahr länger als gewohnt genießen. Die Partie am Boxing Day (26. Dezember) gegen Leeds United ist wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Gästen abgesagt. Weiter geht es für den LFC am Dienstag in Leicester. Zu Beginn des neuen Jahres warten die Auswärtsspiele in London beim FC Chelsea (2. Januar) in der Premier League und beim FC Arsenal (5. Januar) im Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals.