Schach-Weltmeister Carlsen im Schnell- und Blitzschach gefordert

Carlsen (31) trifft in Polen auch auf das französisch-iranische Wunderkind Alireza Firouzja. Der 18-Jährige gehört ebenso zum Teilnehmerfeld wie der Russe Jan Nepomnjaschtschi, den Carlsen zuletzt im klassischen Schach bei der WM in Dubai klar bezwungen hatte.

Carlsen will Titel womöglich nicht verteidigen

In Warschau sind bei den Männer- und Frauen-Turnieren auch deutsche Spieler und Spielerinnen am Start. Die Veranstaltung ist insgesamt mit einem Preisgeld von einer Million Euro dotiert. Die Schnellschach-WM endet am 28. Dezember, die Blitz-WM am 30. Dezember.