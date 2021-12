Real Madrid: Isco vor Abschied - der Absturz eines einstigen Wunderkindes

Danach sieht es derzeit jedoch nicht aus. Zwar war Isco bei Real Madrid nie unumstrittener Stammspieler, in dieser Saison droht der Golden-Boy-Award-Gewinner von 2012 allerdings endgültig der Karriere-Kollaps.

Für Real Madrid kam er in dieser Spielzeit in gerade einmal sieben von 24 möglichen Partien zum Zuge, in fünf davon sogar nur sporadisch für einige Minuten.