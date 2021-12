"Wärt bei McDonalds": Wutrede gegen Jürgen Klopp, Guardiola und Co.

Nicht nur Jürgen Klopp spricht sich für Veränderungen am Spielplan der Premier League aus. Nun muss sich der deutsche Coach des FC Liverpool eine erstaunliche Wutrede anhören.

In England hat ein ehemaliger Klub-Besitzer und heutiger Experte mit scharfen Worten gegen Jürgen Klopp und Co. geschossen.

Simon Jordan, der einst dem englischen Erstligisten Crystal Palace vorstand, redete sich bei talkSPORT geradezu in Rage, als er - unter anderem - auf den deutschen Trainer des FC Liverpool zu Sprechen kam.

Klopp hatte, ebenso wie beispielsweise wie Pep Guardiola von Manchester City, zuletzt wieder Kritik am eng getakteten Spielplan der Premier League geäußert.

Experte: Klopp unglaublich schrill

„Klopp scheint unglaublich schrill zu sein, wenn es um die Dynamik geht, mit der der Fußball in diesem Land zusammengehalten werden soll“, sagte der Engländer, der seine Millionen einst in der Mobilfunk-Industrie gemacht hatte. „Alle spielen unter den selben Voraussetzungen und alle verstehen, dass es zu gewissen Jahreszeiten darum geht, für die Zuschauer zu spielen. Es ist für die Zuschauer, für die TV-Sender und die Fans, die diese Spiele wollen.“

In England ist die Corona-Variante Omikron auf dem Vormarsch, zuletzt mussten diverse Spiele in der Premier League abgesagt werden. Auch am 2. Weihnachtsfeiertag, dem traditionellen Boxing Day, wurden bereits drei Partien abgesetzt. Darunter auch die des FC Liverpool. (Alle News zur Premier League)