Formel 1: Erhält Max Verstappen bei Red Bull neuen Mega-Vertrag? Horner bleibt langfristig

Red Bull verlängert mit Teamchef Horner

Marko: „Wir stimmen uns gut ab, wir geben die Richtung des Teams vor, und auch die unserer Mitarbeiter. In politischen Fragen sprechen wir in der Regel die gleiche Sprache, und ich glaube, unser Erfolg gibt uns Recht.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Folgt Verlängerung mit Max Verstappen?

Ganz so weit scheint man mit Verstappen noch nicht zu sein. Der Niederländer wird in Stellvertretung seines Vaters Jos von Raymond Vermeulen gemanagt. Verstappen selbst hatte nach dem Titelgewinn in Abu Dhabi überschwänglich frohlockt: „Können wir das die nächsten zehn bis 15 Jahre so weitermachen?“