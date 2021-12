Anzeige

WWE SmackDown: Paul Heyman stellt Karriere-Ende in den Raum WWE-Institution spricht von Karriere-Ende

Martin Hoffmann

Ende einer Ära bei WWE? Der von Roman Reigns gefeuerte Paul Heyman deutet bei SmackDown sein Aus an. Was steckt wirklich dahinter?

Die aktuell größte Story der Wrestling-Liga WWE wird auch über Weihnachten entscheidend vorangetrieben.

In der vergangene Woche aufgezeichneten Heiligabend-Episode der TV-Show Friday Night SmackDown knüpfte die Promotion an den vergangene Woche vollzogenen Bruch zwischen Universal Champion Roman Reigns und Manager Paul Heyman - und stellte ein mögliches Karriere-Ende Heymans in den Raum.

Paul Heyman stellt Aus bei WWE in den Raum

Zu Beginn der Show war der „Special Counsel“ des „Head of the Table“ in einem Segment zu sehen, das wie ein investigatives Interview im Stil von CNN und Co. aufgezogen wurde.

Moderatorin Kayla Braxton befragte Heyman zu dessen Sicht der Dinge auf Heymans Rauswurf aus der Gruppierung Bloodline nach dessen vermeintlichem Geständnis, weiter für seinen alten Schützling Brock Lesnar zu arbeiten, Reigns‘ Rivalen.

Heyman gab sich emotional, erklärte, dass er Reigns schlicht die Wahrheit gesagt hätte, die er zu seinem eigenen Besten hätte hören müssen: Dass er Schutz vor Lesnar brauche. Er stehe dazu und trage die Konsequenzen, so bitter sie sein mögen.

Auf die Frage, was nun sei, ließ Heyman mit der Antwort aufhorchen, dass er zu alt sei, um neu anzufangen und im Aufbaukader NXT einen neuen Star zu finden und hochzubringen. Es sei Zeit, sich einzugestehen, dass seine Karriere wohl „beendet“ sei.

WWE blickt emotional auf Heymans Karriere zurück

Es war der Cliffhanger des Segments, auf den WWE später zurückkam, indem ein emotionaler und dramaturgisch gekonnt aufgebauter Highlight-Clip von Heymans Karriere gezeigt wurde.

Heymans WWE-Engagement wurde dann zugespitzt auf seine prominenteste Rolle als Imit Unterbrechungen) seit 2002 wirkender „Advokat“ Lesnars, der dessen frühe Siege über die Ikonen Hulk Hogan und The Rock ebenso begleitete wie dessen Comeback gegen John Cena und die historische Beendigung der WrestleMania-Siegesserie des Undertaker 2014.

Roman Reigns vs. Brock Lesnar: Showdown bei Day 1

Als Wendepunkt wurde dann Lesnars eigene WrestleMania-Pleite gegen Drew McIntyre 2020 dargestellt, nach der Lesnar die Liga zwischenzeitlich verlassen hatte und Heyman als Mentor des zum Bösewicht gewandelten Reigns neu anfing.

Heymans unklare Loyalität zwischen Reigns und dem im Sommer zurückgekehrten Lesnar wurde am Ende zum Fokuspunkt des Videos, so wie es der Fokuspunkt der Fehde ist, die am 1. Januar in einem Titelmatch bei der neuen Großveranstaltung Day 1 enden wird.

Dass Heyman in diesem Kampf keine Rolle spielen wird: Man kann es sich eher nicht vorstellen ...

WWE Friday Night SmackDown - die Ergebnisse vom 24. Dezember 2021:

SmackDown Women‘s Title Match: Charlotte Flair besiegt Toni Storm

Intercontinental Title #1 Contendership Gauntlet Match - Sieger: Sami Zayn

Miracle on 34th Street Fight: Drew McIntyre & The New Day besiegen Madcap Moss & The Usos