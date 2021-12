NBA: Lou Williams erzählt, wie er einen Räuber zum Essen einlud

Vor zehn Jahren wird Lou Williams an einer Ampel mit einer Waffe bedroht. Was dann passiert, ist unglaublich - aber wahr.

Es ist zwar schon zehn Jahre her. Aber diese Geschichte lohnt sich jedes Jahr aufs Neue zu erzählen.

An Heiligabend 2011 saß Basketball-Star Lou Williams, damals noch in Diensten der Philadelphia 76ers, im Auto vor einer Ampel, als jemand an der Fensterscheibe klopfte.