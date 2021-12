Gianluigi Buffon: Mit Cristiano Ronaldo hat Juventus seine DNA verloren

Gianluigi Buffon blickt auf die Cristiano-Ronaldo-Jahre von Juventus Turin zurück - und legt den Finger dabei in die Wunde.

Wirklich nahe kam man dem Henkelpott in den folgenden drei Jahren allerdings nicht - im Gegenteil. War die Alte Dame aus Italien vor der Ankunft des portugiesischen Superstars noch ein ernsthafter Titelanwärter, stellte sich in der Folge ein Abwärtstrend ein.

„Juventus hatte im ersten Jahr seiner Ankunft die Chance, die Champions League zu gewinnen, als ich in Paris war. Ich kann Ihnen nicht sagen, was passiert ist“, erklärte der einstige Welttorhüter nun im Interview mit TUDN : „Als ich zurückkam, habe ich zwei Jahre lang mit Cristiano zusammengearbeitet, und wir haben gut zusammengearbeitet, aber ich glaube, Juventus hat diese DNA des Team-Seins verloren.“

„Das haben wir mit Ronaldo verloren“

Und dann schob er noch einen vielsagenden Satz hinterher: „Innerhalb der Gruppe gab es diesen Wettbewerb um die Plätze in der Elf. Das haben wir mit Ronaldo verloren.“

Buffon: Dieser Torhüter könnte sich absetzen

Dennoch traut er vor allem seinem Landsmann Gianluigi Donnarumma zu, sich im internationalen Vergleich durchzusetzen. „Er hat das Potenzial, sich in einem Jahr von den anderen abzuheben.“

Ach ja, ans Aufhören denkt der 43-Jährige übrigens immer noch nicht. Buffon würde „gerne in Mexiko oder in den Vereinigten Staaten spielen. Ich würde diese Erfahrungen gerne machen, aber wir werden sehen, was passiert.“