Berti Vogts will mit Borussia Mönchengladbach nichts mehr zu tun haben

„Es kommt mir schon mal in den Sinn, dass ich in meiner Laufbahn doch einiges hätte anders machen sollen“, erklärte Vogts im Interview mit G14plus: „Dass ich 14 Jahre einem Klub treu geblieben bin, der nun mit seinen Legenden nicht mehr viel zu tun haben will, was aus meiner Sicht vor allem am Präsidenten liegt. Für mich erschreckend.“