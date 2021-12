Spielplan-Ärger in England: Rangnick für Änderungen im Pokal

Rangnick plädierte am Freitag zudem für die Abschaffung der Wiederholungsspiele im FA Cup. "Das wäre eine gute Idee. In anderen Ländern gibt es in Pokalwettbewerben Verlängerung und Elfmeterschießen", sagte der 63-Jährige.

Die Tradition der Spiele zwischen Weihnachten und Silvester in der Premier League will Rangnick dagegen nicht infrage stellen: "Daran sollten wir festhalten und sie respektieren." Manchester United spielt am 27. Dezember bei Newcastle United und am 30. Dezember gegen den FC Burnley - sollte es die Corona-Pandemie zulassen.