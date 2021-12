FC Chelsea: Charly Musonda nennt Tränen-Details zum Blues-Aus

Charly Musonda über Trennung beim FC Chelsea

Erst im September hatte er nach 770 Tagen Leidenszeit sein Comeback in Chelseas U23 gegeben, war zwischenzeitlich auch an Real Betis Sevilla, Celtic Glasgow und Vitesse Arnheim abgegeben worden.

Er habe „alles getan, was ich konnte, ich habe so hart gearbeitet, wie ich konnte, um fit zu werden, um in der Vorbereitung ein Teil der ersten Mannschaft sein zu können, was ich auch war und ich war sehr glücklich darüber.“