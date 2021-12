NBA: Liga zwingt Teams zu Spielerverpflichtungen im Kampf gegen Corona

Die NBA hat mit einem plötzlichen Anstieg positiver Corona-Befunde zu kämpfen. Spielverschiebungen sind bereits die Folge. Dem will die Liga nun entgegenwirken und greift zu drastischen Mitteln.

Die Pandemie hat die NBA aktuell mehr denn je im Griff und gefährdet damit sogar die Weiterführung der Saison. 86 Spieler sind seit Saisonbeginn in das Corona-Protokoll der Liga aufgenommen worden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Das Erschreckende daran: Allein 70 waren es vom 1. bis 23. Dezember - davon ganze 50 in den Tagen vom 12. bis zum 18. Dezember. Die als noch infektiöser eingestufte Variante Omikron ist ebenfalls schon in der NBA angekommen. Am 15. Dezember wurde erstmals die neue Variante bei einem Spieler nachgewiesen.