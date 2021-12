BVB-Star Moukoko: Gerüchte-Wirbel um Kamerun-Nationalmannschaft

Es klingt derart unwahrscheinlich - aber wenn es denn wirklich so käme, dann wäre das eine Sensation:

Wie sowohl das Journal du Cameroun als auch der afrikanische Fußballexperte Mansour Loum berichteten, ist Kameruns Fußballverband an Youssoufa Moukoko herangetreten, um das Ausnahmetalent von Borussia Dortmund dazu zu bewegen, fortan für „die unbezähmbaren Löwen“ auf Torejagd zu gehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Krux dabei: Der 17-Jährige ist fester Bestandteil der deutschen U21, hatte erst im September in den EM-Qualifikationsspielen in zwei Spielen dreimal getroffen und zuvor alle Jugend-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen.

Moukoko und Nationalmannschaft: Für Kamerun statt Deutschland?

Bemerkenswert: Moukoko war bei seinem ersten Spiel im September in San Marino (6:0) zum jüngsten Spieler und Torschützen der U21-Geschichte geworden.

Konkret: Der frühere Starspieler des FC Barcelona, der bereits in der Vergangenheit mehrfach von Moukoko geschwärmt hatte und sich den Youngster dabei sogar schon als Nachfolger bei den Katalanen für Lionel Messi gewünscht hatte, ist erst vor wenigen Tagen zum neuen Präsidenten des Kameruner Fußballverbandes (FECAFOOT) ernannt worden.

Mehr noch: Eto‘o soll an Heiligabend ein im Sportministerium vereinbartes Treffen mit dem BVB-Shootingstar führen.

Welchen Einfluss hat Samuel Eto‘o auf Moukoko?

Befeuert werden die Spekulationen dadurch, dass Moukoko derzeit in Kamerun weilt und in den sozialen Netzwerken mehrere Bilder postete, die ihn mit Familienmitgliedern und Freunde in Douala zeigen.