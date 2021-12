BVB, Rene Maric, Co-Trainer von Marco Rose: Der außergewöhnlichste Co-Trainer der Bundesliga

Ab in die Bundesliga: Vom Fußballblogger auf die Trainerbank

Die Szene im Spitzenspiel gegen den FC Bayern (2:3) sorgte dafür, dass Maric in Fußball-Deutschland endgültig breitere Bekanntheit erlangte. Verdient hat er diese, da gibt es keinen Zweifel. Doch weniger wegen seiner Fähigkeiten als Security, sondern vielmehr wegen seiner Arbeit als Inbegriff des Laptop-Trainers und seines außergewöhnlichen Karrierewegs.

Maric: Blogger, Psychologe und Co-Trainer

Als Teenager träumte Maric wie so viele Jungs in seinem Alter von einer großen Karriere auf dem grünen Rasen. Der Österreicher versuchte sich beim unterklassigen TSU Handenberg, doch eine erschreckende Anhäufung von Verletzungen brachte seinen Traum früh in weite Ferne. Maric erlitt zwei Kreuzbandrisse, einen Beckenbruch, einen Schlüsselbeinbruch und litt sogar unter einem Knochentumor. Eine Profi-Karriere wurde dadurch im Keim erstickt.