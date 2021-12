Formel 1: Mick Schumacher emotional über Vater Michael in Netflix-Doku

Mick Schumacher findet bewegende Worte über die Dokumentation zu seinem Vater Michael. Viele Dinge entdecke er auch an sich.

„Das zeigt, wie viel Gefühl darin steckt, wie viele Emotionen er auslöst“, fügte Schumacher an, der dabei anmerkte, dass die Dokumentation neben den Erfolgen seines Vaters eben bewusst auch dessen „menschlichen Teil“ zeigen solle.

Formel 1: Mick Schumacher über Netflix-Doku zu seinem Vater

All das zu sehen, sei für Schumacher Junior „ein besonderer Moment“ gewesen. Der 22-Jährige, der in seiner ersten F1-Saison den 19. Platz belegte und in der kommenden Saison Ersatzfahrer bei Ferrari wird, erklärte, seinen eigenen Weg zu gehen, „aber den Vergleich mit meinem Papa suche ich schon.“