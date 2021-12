Geiger gegen Olympia-Boykott: "Ist mir zu einfach"

Skispringer Karl Geiger hält wenig von einem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele und möchte den Sport in den Vordergrund rücken.

Skispringer Karl Geiger hält wenig von einem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) und möchte stattdessen den Sport in den Vordergrund rücken. ( NEWS: Alles zu den Olympischen Spielen )

Ein solcher Boykott, wie ihn einige Länder angekündigt haben, sei ihm „zu einfach“, sagte Geiger im Interview mit der Augsburger Allgemeine : „Entweder man versucht es selber besser zu machen oder man akzeptiert die Vergabe. Es geht ab dem 4. Februar um den Sport und nicht um die Politik. Wir Aktiven können nicht ausbaden, was die Politik versäumt hat.“

Es gebe "ohne Zweifel Dinge und Entwicklungen in China, die fragwürdig sind", führte der 28-Jährige aus: "Aber der Protest dagegen ist bei Olympia fehl am Platz. Die politischen Fragen hätte man bei der Vergabe nach China bereits stellen sollen. In meiner Auffassung des olympischen Geistes hat die Politik nichts drin verloren."