Funk über Flutkatastrophe: "Was ist dann eine olympische Medaille wert?"

Olympiasiegerin Ricarda Funk hat fünf Monate nach dem Gewinn der Goldmedaille in Tokio und der Hochwasser-Katastrophe in ihrer Heimat von einem „Wechselbad der Gefühle“ gesprochen. ( NEWS: Alles zu den Olympischen Spielen )

Funk, die in Bad-Neuenahr-Ahrweiler geboren wurde, war Mitte Juli während der Katastrophe bereits zur Olympia-Vorbereitung in Tokio.

Trotz der großen Distanz nach Deutschland sei sie "ständig damit konfrontiert worden". Zwischenzeitlich habe sie "am liebsten einfach nur in der Heimat helfen" wollen, doch "das ging natürlich nicht".

An dem Ort, an dem ich seit Jahren täglich hart trainiere", sagte sie. In drei Jahren will sie dann "unbedingt Olympische Spiele in ihrem vollen Ausmaß mit Zuschauern erleben. Dafür werde ich alles geben".