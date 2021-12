Anzeige

Transfermarkt: Kann Sergino Dest dem FC Bayern überhaupt helfen? Kann Dest den Bayern helfen?

Lukas von Hoyer

Sergino Dest könnte schon bald das Trikot des FC Bayern tragen. Doch kann der Rechtsverteidiger, der derzeit noch beim FC Barcelona unter Vertrag steht, dem deutschen Rekordmeister überhaupt helfen?

Bei dem, was Kingsley Coman und Leroy Sané auf dem Rasen der Allianz Arena mit ihm machten, hatte man als Betrachter Angst, dass Sergino Dest schwindelig wird.

Der 21-Jährige wurde vom französisch-deutschen Duo auf dem rechten Flügel nach allen Regeln der Kunst nass gemacht. Bei der 0:3-Pleite des FC Barcelona beim FC Bayern am 8. Dezember hatte Xavi seinem Spieler immer wieder lautstark Anweisungen hinterhergebrüllt. Doch umsetzen konnte Dest diese kaum. Nach 45 Spielminuten hatte der neue Coach der Katalanen genug gesehen, zur Pause nahm er Dest raus.

Womöglich traf Xavi während und nach der Partie in München die Entscheidung, dass der junge Rechtsverteidiger nicht das Niveau habe, welches er von Barca-Spielern erwarte. Er setzte ihn wohl auf seine Schwarze Liste von Spielern, die im Idealfall noch im kommenden Januar abgegeben werden. Und ein Abnehmer scheint sich nun ausgerechnet mit dem FC Bayern gefunden zu haben.

Bayern und Barca bei Dest schon einig?

Der Transfer-Insider und Barca Experte Gerard Romero berichtet, dass sich die beiden Klubs bereits auf einen Transfer verständigt haben. Das würde Sinn ergeben, denn bei einem solchen Deal könnte es sich um eine Win-Win-Situation handeln. (Zum SPORT1-Transferticker)

Dass Barca Dest loswerden will, ist kein Geheimnis mehr. Auf der anderen Seite suchen die Münchner schon seit einer gefühlten Ewigkeit nach einem Rechtsverteidiger. Schon Hansi Flick hatte sich einen solchen gewünscht. Einer seiner Favoriten: Dest, der damals noch bei Ajax Amsterdam kickte.

Im Sommer 2020 hatte sich der US-Amerikaner dann aber gegen einen Wechsel zu den Bayern und für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Barca hatte 21 Millionen Euro in die niederländische Hauptstadt überwiesen. Nun will der Klub laut ESPN 20 bis 25 Millionen für den Youngster haben, der in Katalonien nie das hielt, was sich die Verantwortlichen der Blaugrana von ihm versprochen hatten.

Möglich wird der Transfer dadurch, dass die Bayern den Kontakt zu Dest nie abreißen ließen. Doch ist er dieses Geld wert und kann er dem FC Bayern überhaupt weiterhelfen?

Dest der Inbegriff des modernen Rechtsverteidigers

Es ist nicht lange her, da galt Dest als eines der heißesten Außenverteidiger-Talente. Der Sohn eines US-Soldaten und einer Niederländerin, der in Almere in den Niederlanden geboren wurde, hatte die renommierte Jugendabteilung von Ajax durchlaufen und in der Saison 2019/20 auch bei den Profis starke Leistungen gezeigt.

Dest erfüllt mit seinem Potenzial und seinen Fähigkeiten fast alle Kriterien eines modernen Rechtsverteidigers. Vom Spielertyp ist er mit Bayerns Alphonso Davies zu vergleichen, auch wenn er vielleicht nicht ganz so weit ist wie er gleichaltrige Linksverteidiger.

Dest ist schnell, wendig, trickreich und hat viele seiner Stärken in der Offensive. Dadurch kann er auf der rechten Seite praktisch alle Positionen spielen - und eine solche Variabilität schätzt Bayern-Coach Julian Nagelsmann bei seinen Spielern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Für Barca konnte der junge Mann aber nur drei Tore und vier Vorlagen in 57 Pflichtspielen verbuchen. Zum Vergleich: Davies kommt in 107 Pflichtspielen für den FCB auf 23 Scorerpunkte.

Schwächen in der Defensive

Schwächen hat Dest zudem vor allem in der Defensive offenbart. Mit nur 1,70 Meter Körpergröße hat er vor allem gegen bullige Angreifer Probleme im Zweikampf. Doch auch wirbelnde Flügelflitzer wie Coman und Sané bereiteten ihm immer wieder Probleme.

Es gehört zur ganzen Wahrheit, dass Dest in dieser Spielzeit auch körperlich nicht so richtig in Tritt kam. Zunächst hatte ihn ein Hexenschuss außer Gefecht gesetzt, dann Adduktorenbeschwerden.

Gut möglich, dass dem US-amerikanischen Nationalspieler zuletzt auch einfach die Spielpraxis gefehlt hat. Das machte sich vor allem beim Stellungsspiel und vielen offensiven und defensiven Abläufen bemerkbar - was Xavi immer wieder auf die Palme brachte.

Bei den Bayern wird ein Mann für die rechte Seite unterdessen dringend gebraucht. Rechtsverteidiger Bouna Sarr wurde den Ansprüchen als Backup von Benjamin Pavard nie gerecht, in wichtigen Partien spielt der Senegalese unter Nagelsmann keine Rolle.

Pavard sieht sich unterdessen auch immer wieder Kritik ausgesetzt und ist alles andere als unumstritten. Josip Stanisic fällt noch bis Mitte Januar wegen eines Muskelbündelrisses aus. Der 21-Jährige muss außerdem erst beweisen, dass er internationales Format hat.

Dest hat das schon bewiesen, bei Ajax Amsterdam, in der US-amerikanischen Nationalmannschaft und auch beim FC Barcelona - wenn auch viel zu selten. Nach den zuletzt schwachen Leistungen ist ein Transfer für die Bayern trotzdem ein Risiko, das sich aber bezahlt machen könnte.

