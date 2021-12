Clemens folgt Hempel in die dritte Runde der Darts-WM

Anzeige

Gabriel Clemens zieht in die dritte Runde ein © FIRO/FIRO/SID/.

Gabriel Clemens ist in seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM in London seiner Favoritenrolle gerecht geworden und steht in der dritten Runde.

Gabriel Clemens ist in seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace seiner Favoritenrolle gerecht geworden und steht als zweiter deutscher Spieler in der dritten Runde. Durch seinen souveränen 3:0-Erfolg gegen Außenseiter Lewy Williams folgte der Saarwellinger dem Kölner Florian Hempel, der am Dienstag sensationell den Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh geschlagen hatte.

"Wir waren beide nervös und haben wirklich nicht gut gespielt. Ich bin der Glücklichere und habe im Endeffekt gewonnen", sagte Clemens bei Sport1: "Ich habe mich gut gefühlt und weiß, dass ich mich gut vorbereitet habe. Es gab eigentlich keinen Grund, nervös zu sein."

Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten 16 trifft Clemens am Montagabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den walisischen Topspieler Jonny Clayton. In der ersten Runde hatte der 38-Jährige, der im Vorjahr als erster Deutscher das WM-Achtelfinale erreicht hatte, als Top-32-Spieler ein Freilos.

Gegen einen schwachen Williams kam Clemens gut in die Partie und sicherte sich schon nach wenigen Minuten durch ein glattes 3:0 den ersten Satz. Dank einer starken Doppelquote hatte er seinen Gegner trotz eines mäßigen Scorings auch danach im Griff und sicherte sich im Entscheidungsleg die vorentscheidende 2:0-Führung.