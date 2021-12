Manchester United: Rangnick plädiert für fünf Wechsel in der Premier League

Ralf Rangnick wünscht sich die Rückkehr zu fünf Wechseln in der Premier League. Der United-Coach begründet dieses Vorhaben mit der Coronakrise.

Nach Jürgen Klopp und Pep Guardiola hat sich auch Manchester Uniteds neuer Teammanager Ralf Rangnick für die Wiedereinführung von fünf Wechseln in der Premier League ausgesprochen. ( Service: Ergebnisse Premier League )

„In anderen Ländern gilt diese Regel, und ich bin der Meinung, dass auch wir ernsthaft darüber nachdenken sollten“, sagte Rangnick am Donnerstag und betonte, dass die Mehrheit der Spieler diese Ansicht teilten.

Rangnick: „Ähnliche Situation wie vor anderthalb Jahren“

„Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie vor anderthalb Jahren, also sollten auch die Umstände wieder so sein“, sagte Rangnick.