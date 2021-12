Darts-WM 2022: Max Hopp über Hempel, Clemens sowie Hass und Häme auf Social Media

"So viel Hass! Das sagt Hopp zur Hetze nach Buch-Veröffentlichung

Dennoch hat der ehemals beste deutsche Darts-Profi jüngst sein Buch „Von 0 auf 180 - eine Dartskarriere in Deutschland“ auf den Markt gebracht. In den sozialen Medien bringt ihm das reichlich Hass und Häme ein. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Allgemein sei Hass auf Social Media ein Thema unter den Spielern, verriet Hopp: „Natürlich passiert das nicht nur mir, sondern auch anderen Profis. Man tauscht sich schon aus, was der beste Weg ist. Ignorieren, löschen, melden - da gibt es ja viele Varianten.“

Max Hopp zeigt sich selbstkritisch

Sachliche Kritik an seinen sportlichen Leistungen kann Hopp dagegen nachvollziehen. Er sagt sogar selbst, dass er „ein katastrophales Jahr gespielt“ hat. Sein bereits anderthalb Jahre andauernder Abwärtstrend mache ihm zu schaffen.

Deshalb will der 25-Jährige nun nicht nur anders trainieren, sondern sich auch „noch mehr aufs Sportliche konzentrieren, anstatt so viel Marketing links und rechts zu machen“. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)