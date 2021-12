Bundesliga, FC Augsburg: Hype um Niklas Dorsch ist zurück

„Er hat angebissen“, verkündete der Bundesligist am 8. Juli auf Twitter - zusammen mit einem animierten Video, das an ein Gameboy-Spiel erinnerte. Die Message: Niklas Dorsch wechselt zum FCA und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Koubek ist nur noch Ersatzkeeper und an Hinteregger, der mittlerweile bei Eintracht Frankfurt spielt, haben sie wegen dessen forcierten Abschied in Augsburg auch keine guten Erinnerungen. Und auch bei Dorsch schienen sich die Erwartungen nicht zu erfüllen - bis zuletzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die vielleicht wichtigste Karriere-Station für Dorsch

„Ich bin überzeugt, dass hier die Tugenden gelebt werden, welche die U21 zum Erfolg geführt haben. Ich will meine Art und Weise einbringen und habe gemerkt, dass hier alle im Team ähnlich ticken. So kann man Erfolg haben“, sagte Dorsch im SPORT1 -Interview zu seiner Entscheidung für den FCA. Er war außerdem positiv überrascht, wie sehr sich Manager Stefan Reuter und Co. um ihn bemühten. Derartiges hatte er noch nicht erlebt.

„Es ist mein persönliches Ziel auf dem Platz, durch Körpersprache und Kommunikation vorne wegzugehen. Ich habe es in den Testspielen auch schon gemerkt, dass es uns guttut, wenn jemand in der Mitte viel redet und antreibt. Das ist mein Ziel und ich glaube, dass wir eine super Truppe haben, die sehr gut funktioniert“, hatte er verraten.

Traumtor als Wendepunkt

Dorsch agierte unter Coach Markus Weinzierl direkt als Stammspieler im defensiven Mittelfeld - und viele FCA-Fans hofften darauf, dass er ein würdiger Nachfolger der Vereins-Ikone Daniel Baier werden würde. Die von Dorsch so bezeichnete „super Truppe“ kam allerdings alles andere als gut in die Saison.

In den ersten sechs Spielen holten die Fuggerstädter nur einen Sieg. Dorsch agierte größtenteils unauffällig, der Leader, den man von der U21-EM kannte, schien weit weg von dem Dorsch zu sein, der im FCA-Trikot auflief. Dann fiel der gebürtige Lichtenfelsener noch wegen eines grippalen Effekts aus und der Dorsch-Hype war in Augsburg endgültig verflogen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Erst am 12. Spieltag stand er wieder von Beginn an auf dem Rasen - ausgerechnet gegen seinen FC Bayern, bei dem er übrigens eine beeindruckende Statistik hat, die ihm keiner mehr nehmen kann: Ein Pflichtspiel, ein Tor. „Das war ja der Grund dafür, dass ich in die 2. Liga und dann nach Belgien gewechselt bin. Ich wollte die Quote von 100 Prozent halten“, scherzte er bei SPORT1.