NFL: Tom Brady - Super-Bowl-Traum mit Buccaneers hängt nach Godwin-Verletzung an Antonio Brown

Dann folgte am Montag die erste Hiobsbotschaft: Godwin hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird für den Rest der Saison ausfallen. Der 25-Jährige gehört auf seiner Position zu den Besten der Liga. Mit 1.103 Receiving-Yards in 14 Spielen belegt er den fünften Platz unter den NFL-Receivern.

Fournette fehlt den Bucs

Brady verliert mit Godwin Top-Anspielstation

Bucs-Coach Arians wird nun doch auf Brown setzen

Brown kehrt nach Impfausweis-Skandal zurück

Der Trainer machte auch direkt gegenüber möglichen Kritikern deutlich: „Es ist mir völlig egal, was die Leute denken. Das einzige, was mich interessiert, ist dieses Football-Team - und was das Beste für uns ist.“

Brown mit langer Skandal-Akte

Brown und Brady pflegen Freundschaft

Auf dem Feld hat sich Brown allerdings zu einer der zuverlässigsten Passoptionen für Brady gemausert. Er stand in dieser Saison in nur fünf Spielen für die Buccaneers auf dem Feld, verbuchte aber 29 Receptions für 418 Yards und vier Touchdowns.

Mit solchen Leistungen könnte Brown auf dem Weg in die Playoffs also zum Retter in der Not für die Buccaneers werden.