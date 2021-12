SC Freiburg verlängert vorzeitig mit Jeong

Grifo ganz frech: Per Panenka-Elfer zur Führung

Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wurde über Vertragsinhalte „Stillschweigen vereinbart“. ( Service: Ergebnisse der Bundesliga )

Der Offensivspieler habe "einfach eine gute Entwicklung genommen und sich in dieser Saison nochmal gesteigert", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten bringt er viel Energie und Intensität auf den Platz. Attribute, die auch unsere Spielweise verkörpern."

Jeong mit sieben Toren in 48 Spielen

Jeong war zur Saison 2019/2020 von Bayern München II nach Freiburg gewechselt. Nachdem er in der Rückrunde noch einmal auf Leihbasis für die zweite Mannschaft der Münchner gespielt hatte, debütierte der Offensivspieler am ersten Spieltag der Saison 2020/2021 für den SC in der Bundesliga.