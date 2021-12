Vierschanzentournee: Doch keine Zuschauer in Innsbruck und Bischofshofen

Den Events in Innsbruck und Bischofshofen dürfen doch keine Zuschauer beiwohnen © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Eigentlich wollte Österreich Zuschauer zulassen, doch die Vierschanzentournee findet nun doch zum zweiten Mal in Folge komplett ohne Fans statt.

Die am Dienstag beginnende Vierschanzentournee der Skispringer findet nun doch zum zweiten Mal in Folge komplett ohne Zuschauer statt. (Skisprung-Weltcup: Alle Wettbewerbe im LIVETICKER)

Wie Österreichs Skiverband (ÖSV) am Donnerstag mitteilte, werden aufgrund der Coronalage auch bei den Springen in Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) sowie den jeweiligen Qualifikationen keine Fans zugelassen.

In der vergangenen Woche hatten die Organisatoren der beiden Stationen in Österreich noch mit 4000 (Innsbruck) sowie 3500 Zuschauern (Bischofshofen) geplant und den Ticketverkauf gestartet. Die deutschen Wettbewerbe in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen hatten bereits zuvor Zuschauer ausgeschlossen.