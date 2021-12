3. Liga: Spiel zwischen MSV Duisburg und VfL Osnabrück wird nach Rassismus-Vorfall wiederholt

Auf die Neuansetzung entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag nach einem entsprechenden Antrag beider Vereine.

Es war der erste Spielabbruch wegen Rassismus im deutschen Profifußball. Ein Nachholtermin wurde noch nicht angesetzt, über eine eventuelle Bestrafung des MSV soll später entschieden werden. VfL-Spieler Aaron Opoku war von der Tribüne aus am Sonntag „erheblich rassistisch beleidigt“ worden. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

Sonderfall bei Duisburg - Osnabrück

Allerdings, schränkte Oberholz ein, müsse „klar bleiben, dass das Recht zum Spielabbruch grundsätzlich allein dem Schiedsrichter zusteht. Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass in künftigen, vergleichbaren Fällen eines Spielabbruches in Bezug auf die Spielwertung immer auch Tatintensität, Täterprofil, Zeitpunkt und Spielstand näher in den Blick genommen werden müssen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)