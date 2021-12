Reiten: Tebbel verliert sein Spitzenpferd

Einer der besten deutschen Springreiter verliert sein bestes Pferd. „Nach zehn gemeinsamen Jahren hat Don Diarado heute unseren Stall verlassen“, schrieb Maurice Tebbel am Tag vor Heiligabend in den Sozialen Medien: „Für uns ein unerwarteter und sehr schwerer Abschied.“ Der neue Bereiter der Besitzerfamilie werde „Doni nun übernehmen“.

Als Zweijährigen hatte die Hengststation Tebbel in Emsbüren den Dunkelfuchs 2011 in ihre Obhut genommen. Mit Don Diarado gehörte Maurice Tebbel zum WM-Team, das 2018 in Tryon Mannschaftsbronze gewann, auch bei Olympia in Tokio stand er mit dem Hengst im Aufgebot von Bundestrainer Otto Becker.