Anzeige

Darts-WM 2022: Damon Heta schlägt Luke Woodhouse nach Buhrufen der Fans Heta trotzt Buhrufen im Ally Pally

SPORT1-Kommentator fehlt! Hopp übernimmt Live-Sendung

SPORT1

Damon Heta zieht bei der Darts-WM 2022 in die dritte Runde ein. Der Australier lässt sich auch vom ihm gegenüber feindselig eingestellten Publikum nicht aufhalten.

Damon Heta war noch nicht einmal auf der Bühne des Alexandra Palace angekommen, da hatte sich ein Teil der Fans bereits dazu entschieden, ihm das Leben schwer zu machen. (Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Bereits beim Walk-On des Australiers buhte die Menge kräftig, im Verlauf des ersten Satzes seiner Auftaktpartie bei der Darts-WM 2022 kamen Jubelschreie bei schlechten Würfen hinzu.

Anzeige

„Es ist ein unschöner Trend geworden“, urteilte Deutschlands frühere Nummer eins Max Hopp während der Übertragung in seiner Funktion als SPORT1-Experte. Tatsächlich waren während dieser WM bereits mehr Spieler ausgebuht worden, ohne sich etwas zu Schulden kommen zu lassen.

Heta bleibt gegen Woodhouse cool und fordert Wright

Heta ließ sich davon jedoch nicht beirren - auch wenn er nach Gewinn des ersten Satzes versuchte, das Publikum im Ally Pally mit Gesten noch einmal anzustacheln: Der 34-Jährige gewann sein Zweitrundenmatch gegen den Engländer Luke Woodhouse mit 3:1 in Sätzen.

Nach Weihnachten bekommt es „The Heat“ mit Ex-Weltmeister Peter Wright zu tun. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Je länger das Match gegen Woodhouse dauerte, desto positiver waren die Fans Heta gegenüber eingestellt. Sie merkten, dass er mit sportlicher Klasse überzeugte und jubelten später auch bei gelungenen Aufnahmen von ihm.

Lediglich im dritten Satz, der mit 3:2 an „Woody“ ging, zeigte sich Heta insbesondere auf die Doppel eiskalt. Beim Scoring hatte Woodhouse weitgehend die Nase vorne, konnte die Legs jedoch nicht zumachen.

Die Spiele am Nachmittag des neunten Tags der Darts-WM (alle 2. Runde, Best of 5 Sets):

Damon Heta (Australien) - Luke Woodhouse (England) 3:1

Anzeige

Brendan Dolan (Nordirland) - Callan Rydz (England)

Mensur Suljovic (Österreich) - Alan Soutar (Schottland)

José de Sousa (Portugal) - Jason Lowe (England)

Alles zur Darts-WM 2022 bei SPORT1.de: