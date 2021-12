Skispringen: Stefan Kraft führt Vierschanzentournee-Aufgebot von Österreich an

Anzeige

Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft führt das Aufgebot Österreichs für die am Dienstag mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnende Vierschanzentournee (28. Dezember bis 6. August) an.

Kraft hatte in der Saison 2014/15 für den bislang letzten Triumph eines ÖSV-Adlers bei der Tournee gesorgt. (Skisprung-Weltcup: Alle Wettbewerbe im LIVETICKER)

Österreichs Cheftrainer Andreas Widhölzl setzt beim ersten Saisonhöhepunkt auf das zuletzt im Weltcup bewährte Septett.