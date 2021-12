Call of Duty: Warzone - Dev Fehler 6039 Fix

Call of Duty: Warzone hat mal wieder ein neues Problem: Viele Spieler haben aktuell mit dem Fehlercode 6039 zu kämpfen. Hier habt ihr ein paar mögliche Lösungsansätze.

Fehlercodes in Call of Duty: Warzone sind nichts Ungewöhnliches, in der Vergangenheit gab es nämlich unter anderem schon Diver oder Error Code 47. Raven Software reagiert normalerweise ziemlich fix auf diese Bugs, nervig sind sie aber trotzdem.