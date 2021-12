Biathlon: Franziska Preuß fehlt wohl auch beim Heimweltcup in Oberhof

Bittere Nachricht für die deutschen Biathletinnen: Franziska Preuß fällt nach ihrem Treppensturz nun doch länger aus und muss um ihre Teilnahme an den Heimweltcups bangen.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, könne die Hoffnungsträgerin nach ihrer Fußverletzung voraussichtlich erst Mitte Januar wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Bei den ersten Heimrennen in Oberhof vom 6. bis 9. Januar wird die 27-Jährige somit „aller Wahrscheinlichkeit“ nach fehlen.

Auch für die Wettkämpfe in Ruhpolding vom 12. bis 16. Januar dürfte es eng werden. Preuß hatte sich vor Beginn des Weltcups in Annecy-Le Grand Bornand in der vergangenen Woche bei einem Treppensturz den Fuß verstaucht.