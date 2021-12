Premier League: Spiel des FC Liverpool am Boxing Day verschoben

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool am 26. Dezember spielfrei. Die Partie gegen Leeds United muss verschoben werden.

Doch kein Spiel für Jürgen Klopp und den FC Liverpool am Boxing Day: Wie die Premier League am Donnerstag mitteilte, ist die Partie am Sonntag gegen Leeds United aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)