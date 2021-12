Patch Zeitplan für das Jahr 2022 in League of Legends

2021 neigt sich dem Ende und vor kurzem hat Riot Games den Patch Zeitplan für das kommende Jahr in League of Legends veröffentlicht. Alle Termine gibt es hier im Detail.

24 Patches haben in den vergangenen Monaten die Kluft immer wieder aufs Neue durchgeschüttelt. Aktuell befinden wir uns in Version 11.24-B, der letzte Patch des Jahres ist gleichzeitig auch der längste und wurde aus diesem Grund von Riot zweigeteilt.

Was ändert sich in League of Legends mit einem Patch? Auf der einen Seite kann sich die Community regelmäßig auf neue Skins oder sogar Skin-Serien freuen. Auf der anderen Seite schraubt Riot Games immer akribisch am Balancing. Champions, Items oder sogar Monster in der Kluft werden immer wieder von ihrer Stärke angepasst.