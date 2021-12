Buriram United Esports gewinnt Arena of Valor Championship

Die höchste Gewinnsumme im Arena of Valor eSports © Arena of Valor

Im Finale des Arena of Valor International Championship (AIC) schlugen sie V Gaming 4:3 in einem intensiven Finale. Das tailändische Roster darf sich gleich in mehrfacher Hinsicht über die Meisterschaft freuen, denn mit 1 Million US-Dollar Preisgeld war es das höchstdotierte Arena of Valor Event aller Zeiten.