League of Legends: Misfits-Roster enthüllt

Misfits Gaming geht im kommenden Jahr mit dem durchschnittlich jüngsten Line-Up in der LEC an den Start © Misfits Gaming

Nach Vitality, SK und Co. folgt nun die Roster-Bekanntgabe von Misfits Gaming. Die Hasen gehen mit zwei neuen Spielern an den Start.

Das soll sich nun in der bereits im Januar startenden neuen Season ändern. Mit zwei neuen Spielern geht Misfits Gaming in das Rennen um die Spring-Split-Meisterschaft der LEC.

Für den koreanischen Top Laner Shin „HiRit“ Tae-min gab es direkt ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die eSports-Organisation verlängerte dessen Vertrag um zwei Jahre, was nicht zuletzt auf seine überzeugende Performance insbesondere während des vergangenen Summer Splits zurückzuführen ist.

Ein Stückchen Königsblau - Misfits Gaming 2022

Neu im Team sind hingegen die Rookies Lucjan „Shlatan“ Ahmad und Support-Spieler Mertai „Mersa“ Sari. Beide feiern im Dress der Hasen ihr LEC-Debüt und stellen zusammen mit dem restlichen Misfits-Roster das durchschnittlich jüngste Team in Europas Topliga. Mit Matúš „Neon“ Jakubčík wurde zudem ein alter Bekannter an Bord geholt. Mit seiner Verpflichtung lebt ein Stück von Schalke 04 in Misfits weiter.