Fans des FC Bayern sammeln Geld für Statue für Gerd Müller

Müller war im August nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben. In seiner Geburtsstadt Nördlingen soll eine Statue von ihm in Lebensgröße errichtet werden.

Auch DFB beteiligt sich an Projekt für Gerd-Müller-Statue

Der Münchner Müller soll eineinhalb Mal so groß werden wie das Original. Die Stiftung hat den Künstler Karel Fron, der bereits Landauer am Klubgelände der Bayern an der Säbener Straße ein Denkmal gesetzt hat, mit der Arbeit an der Statue beauftragt. Die Gesamtkosten sollen sich auf etwa 150.000 Euro belaufen. Die Fans der Bayern sind zu Spenden aufgerufen.