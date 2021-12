WWE: Corporal Kirchner ist tot - ein verhinderter Held der 80er

Corporal Kirchner mit größtem WWE-Match bei WrestleMania 2

Kirchner, geboren als Michael Penzel in Chicago, arbeitete Ende der Siebziger als Türsteher und Mechaniker in der Showkampf-Hochburg Minnesota - wo eine Zufallsbegegnung mit dem jungen Hogan in einem Fitnessstudio mit der Empfehlung endete, eine Wrestling-Schule zu besuchen.

Über Umwege landete Kirchner Ende 1984 dann in der WWF, wo McMahon aufhorchte, als er von einem spannenden Detail in Kirchners Biografie erfuhr: Kirchner war in der US Army Mitglied der 82nd Airborne Division, dem Luftlande-Verband, der durch den Einsatz beim „D-Day“ in der Normandie und viele andere bekannte Militäreinsätze Berühmtheit erlangte.