FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von Federico Chiesa

Chiesa: Das macht den Nagelsmann-Schwarm so stark

„Ich kann bestätigen, dass er ein großartiger Spieler ist. Chiesa hat das immer gezeigt, in der Nationalmannschaft, bei Juve und Fiorentina. Er ist ein Spieler für Bayern München“, sagte Rummenigge, der früher selbst in Italien spielte und noch immer fließend italienisch spricht. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Chiesa wäre sündhaft teuer

Chiesa, bis 2022 von Fiorentina an Juventus ausgeliehen und mit einer Kaufpflicht versehen, ist in der aktuellen Saison allerdings noch nicht richtig auf Touren gekommen. Dafür überzeugte er in der italienischen Nationalmannschaft, für deren EM-Titel im Sommer der 24-Jährige zwei Treffer beitrug.