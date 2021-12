Ex-Werder-Trainer Markus Anfang könnte mit Geldstrafe davon kommen

Dem ehemaligen Trainer von Werder Bremen wird vorgeworfen, einen gefälschten Impfausweis zu haben. Zudem nahm der 47-Jährige am 11. November als Koch verkleidet an einer 2G-plus-Party im Kölner Karneval teil. Die Werderaner gaben darüber hinaus bekannt, dass sich Anfang ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr vom Verein habe testen lassen.

Werner folgte auf Anfang bei Werder Bremen

Anfang droht Berufsverbot

Am Dienstag hatte Anfangs Anwalt die geforderte Stellungnahme seines Klienten an den DFB-Kontrollausschuss geschickt, so die SportBild. Darin soll der Beschuldigte angegeben haben, aus Sorge vor einer unerwünschten Reaktion auf die Corona-Impfung vor dem Hintergrund von Herzerkrankungen in Anfangs Familie so gehandelt haben. Sein Vater Dieter hatte im April 2019 einen Herzinfarkt erlitten.