FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting für Afrika-Cup nominiert - droht nun Zoff?

Choupo-Moting: Einsatz bei Africa Cup offen

Doch ob Choupo-Moting tatsächlich zum Turnier fahren darf, ist noch offen. Erst in der vergangenen Woche kündigten die in der Europäischen Klubvereinigung ECA organisierten Vereine an, ihren Spielern die Freigabe für den Afrika Cup in Kamerun zu verweigern.