Ligapokal: Finale zwischen Klopp und Tuchel möglich

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Teammanager Jürgen Klopp und Thomas Tuchel könnten mit ihren Teams im Finale des englischen Ligapokals aufeinandertreffen. Wie die Auslosung unmittelbar nach den Viertelfinals ergab, trifft Klopp mit dem FC Liverpool in der Vorschlussrunde Anfang Januar in Hin- und Rückspiel auf den FC Arsenal. Für Tuchel und den FC Chelsea geht es ins Stadtduell mit Tottenham Hotspur.