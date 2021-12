AEW Dynamite: Kyle O'Reilly debütiert nach WWE-Aus, Reunion mit Adam Cole

Kyle O‘Reilly verhilft Adam Cole bei AEW zum Sieg

Große Story mit den Young Bucks und Kenny Omega?

Beim kommenden Dynamite tun sich Cole, Fish und O‘Reilly gegen Cassidy und die Best Friends zusammen. Die sich andeutenden Spannungen zwischen Cole und den Bucks dürften im kommenden Jahr ins Zentrum des Story-Geschehens rücken, gewiss auch unter Beteiligung des früheren World Champions Kenny Omega, der die Gruppierung The Elite mit Cole und den Bucks anführt - und aktuell in einer mehrmonatigen Reha-Pause ist .

Weitere Debüts in Planung

O‘Reilly scheint nicht das einzige Ass zu sein, dass AEW in diesen Wochen aus dem Ärmel ziehen will: AEW-Boss Tony Khan hatte für die Wochen um den Jahreswechsel mehrere Debüts angekündigt.

Auch Gargano scheint in Richtung AEW zu tendieren, er hat sich bei dem Fanshop angemeldet, der für die Stars von AEW Anlaufstelle ist und auch einen Twitch-Kanal aufgemacht - eine Unternehmung, die ihm verboten wäre, sollte er wieder bei WWE unterschreiben und in den Hauptkader einsteigen.

Weitere prominente Free Agents sind Windham alias „The Fiend“ Bray Wyatt, Adam Scherr alias Braun Strowman, die Legende Ric Flair, plus die zahlreichen Opfer der jüngsten Massenentlassungen bei WWE und der Independent-Liga Ring of Honor (ROH).

Die weiteren Highlights:

- Für die erste Dynamite-Episode im neuen Jahr - die in den USA auf dem neuen Sender TBS laufen wird und damit große Bedeutung haben wird - wurde ein Hammer-Match angekündigt: World Champion Hangman Page wird einmal mehr auf Bryan Danielson treffen, mit dem er sich vergangene Woche ein 60-Minuten-Unentschieden geliefert hatte. Damit dieses Szenario nicht nochmal passiert, wird es diesmal Kampfrichter geben, die im Fall eines erneuten „Time Limit Draws“ einen Sieger bestimmen würden. Das Stilmittel ist ein Rückgriff auf die von AEW-Boss Tony Khan verehrten Old-School-Promotions wie WCW-Vorläufer Jim Crockett Promotions: Dort agierten im letzten Teil der „Jahrhundert-Trilogie“ zwischen Ric Flair und Ricky Steamboat einst die Legenden Lou Thesz, Pat O‘Connor und Terry Funk als Richter - wobei die Pointe war, dass Funk am Ende Sieger Flair attackierte und selbst um den Titel herausforderte.

- Im Hauptkampf schlossen sich drei Generationen von Publikumslieblingen gegen die von MJF und dem Duo FTR vertretene Gruppierung The Pinnacle zusammen: Darby Allin, CM Punk und die Legende Sting. Punk trat in Greensboro als Verbeugung vor Sting ebenfalls mit Gesichtsbemalung an, die an Stings großes Titelmatch gegen Ric Flair 1988 an gleicher Stelle erinnerte. Dax Harwood von FTR steckte am Ende alle drei Finisher von Punk, Sting und Allin ein und wurde von Punk gepinnt.