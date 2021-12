FC Bayern München: Michael Cuisance will mehr Spielzeit - und spricht über Verhältnis zu Nagelsmann

Michael Cuisance äußert sich zu den negativen Schlagzeilen in den vergangenen Wochen und der schwierigen Zeit bei Bayern. Auch über Julian Nagelsmann spricht er.

Der 22-Jährige kommt auch unter Julian Nagelsmann kaum zum Zug. Der Bayern-Coach sagte kürzlich, dass Cuisance zu wenig Spielzeit habe, „um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist.“ ( Bericht: Eine Karriere in Trümmern )

Nun meldet sich der Mittelfeldspieler selbst zu Wort. „Wir werden uns zusammensetzen und über die Situation reden. In meiner Situation möchte ich mehr Einsätze, Minuten“, stellte er in der Bild klar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Cuisance: „Habe mit Nagelsmann gutes Verhältnis“

Beim 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg zum Jahresende entlud sich der Frust über die erneute Nichtberücksichtigung bei Cuisance: Er pfefferte laut Bild sein Leibchen in Richtung Julian Nagelsmann, der ihm allerdings den Rücken zuwandte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Cuisance sieht es so: „Ich habe mein Leibchen nicht absichtlich in seine Richtung geworfen, um mich zu beschweren“. Er sei kein Spieler, der Unruhe stifte. „Ich will keinen Streit mit dem Verein.“