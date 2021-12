Anzeige

Darts-WM 2022 heute mit Clemens - Williams, de Sousa, Cross - Barney LIVE im TV, Stream & Ticker Clemens startet in die Darts-WM

Clemens: "Wenn ich mein Spiel ans Board bringe, werde ich jedem gefährlich!"

SPORT1

Einen Tag vor Heiligabend greift die deutsche Nummer eins bei der Darts-WM (LIVE im TV & Stream) ins Geschehen ein. Gabriel Clemens trifft auf einen jungen Waliser.

An Tag neun der Darts-WM startet mit Gabriel Clemens auch endlich Deutschlands Nummer eins ins Turnier. Der „German Giant“ ist in der Abendsession gefordert, trifft in Runde zwei auf den Waliser Lewy Williams, der sich zum Auftakt gegen Toyokazu Shibata durchgesetzt hatte. Folgt Clemens seinem Landsmann Florian Hempel in die 3. Runde? (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

In der vergangenen Saison schaltete Clemens in der 3. Runde sensationell den damaligen Weltmeister Peter Wright aus und stürmte bis ins Achtelfinale. Kann der diesen Coup in diesem Jahr wiederholen? (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Die Spiele an Tag neun der Darts-WM 2022:

2. Runde (Best of 5 Sets) ab 13.30 Uhr:

Damon Heta (Australien) - Luke Woodhouse (England)

Brendan Dolan (Nordirland) - Callan Rydz (England)

Mensur Suljovic (Österreich) - Alan Soutar (Schottland)

José de Sousa (Portugal) - Jason Lowe (England)

2. Runde (Best of 5 Sets) ab 20 Uhr:

Danny Noppert (Niederlande) - Jason Heaver (England)

Gabriel Clemens - Lewy Williams (Wales)

Rob Cross (England) - Raymond van Barneveld (Niederlande)

Chris Dobey (England) - Rusty-Jake Rodriguez (Österreich)

Darts-WM heute: Besiegt Suljovic seinen Fluch?

Bevor Clemens ans Oche tritt, geht es bereits in der Nachmittagssession hoch her. Unter anderem ist Mensur Suljovic gefordert. Der Österreicher kam seit 2018 nie weiter als die 3. Runde. In seinem Auftaktmatch trifft er auf den Schotten Alan Soutar. Wie weit geht es in diesem Jahr für „The Gentle“? (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Am Nachmittag ist mit José de Sousa zudem ein Spieler aus dem erweiterten Favoritenkreis gefordert. „The Special One“ trifft auf den Engländer Jason Lowe.

Am Abend gibt es neben dem Auftritt von Clemens ein weiteres Highlight: Ein Duell zweier Weltmeister. Rob Cross trifft auf Raymond van Barneveld. Und mit Rusty-Jake Rodriguez ist ein weiterer Österreicher gefordert. Er spielt gegen Chris Dobey. Sein Bruder Rowby-John unterlag in seinem Zweitrundenmatch Luke Humphries. Macht es Rusty-Jake besser?

So können Sie die Darts-WM 2022 LIVE verfolgen: