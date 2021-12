Handball, HBL: Kiel und Flensburg zurück in der Erfolgsspur

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt feiern in der HBL Siege. Damit setzen sie Tabellenführer Magdeburg unter Druck.

Rekordmeister THW Kiel und Nordrivale SG Flensburg-Handewitt haben in der HBL zurück in die Erfolgsspur gefunden und den Rückstand zum makellosen Tabellenführer SC Magdeburg vorübergehend verkürzt.

Die Kieler gewannen am Mittwochabend gegen den TVB Stuttgart mit 35:31 (17:19), Flensburg schlug die MT Melsungen 27:24 (13:11). (Service: Ergebnisse der HBL)

Mit 26:8 Punkten rückte Kiel als neuer Zweiter wieder näher an Magdeburg (30:0) heran. Flensburg belegt mit 25:7 Zählern Rang drei, die Füchse Berlin (24:6) können am Donnerstag gegen HBW Balingen-Weilstetten an beiden Nordklubs vorbeiziehen. Der SCM trifft zeitgleich auf Aufsteiger HSV Hamburg.