Ski-Superstar Marcel Hirscher entkam beim Weltcup-Slalom knapp einer Katastrophe

Ski-Superstar Marcel Hirscher belegte im Jahr 2015 den zweiten Platz im Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio. Das Rennen hätte aber eine katastrophale Wendung nehmen können.

Beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio stürzte am 22. Dezember 2015 auf der Strecke eine Kameradrohne ab und zerbarst in tausend Stücke - genau dort, wo einen Augenblick zuvor noch Hirscher vorbeigefahren war.