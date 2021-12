Ex-BVB-Star Shinji Kagawa wird PAOK Saloniki verlassen

Shinji Kagawas Absturz setzt sich fort. Der frühere BVB-Held, der nach seiner Glanzzeit in seinen ersten Dortmunder Jahren nie wieder an seine alte Form herankam, wird PAOK verlassen.

Der japanische Mittelfeldkünstler hatte 2011 und 2012 entscheidenden Anteil an den beiden Meisterschaften des BVB.

Als er die Westfalen in seiner letzten Saison nach dem Gewinn des Doubles Richtung Manchester United verließ, da verließen ihn auch das Glück und der Erfolg. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Kagawa kehrte nach zwei erfolglosen Jahren bei den Red Devils zurück nach Dortmund - doch auch in seiner alten Heimat erreichte er nie wieder seine alte Form.

Kagawa bei PAOK völlig abgemeldet

Als vor knapp einem Jahr sein Wechsel zu PAOK Saloniki offiziell wurde, da kam die Hoffnung auf, dass es vielleicht doch noch einmal schaffen könnte, an seine alte Form anzuknöpfen - doch die Hoffnung trog.

In der aktuellen Spielzeit saß Kagawa fast nur noch auf der Bank oder sogar auf der Tribüne. Seine traurige Bilanz: Ein einziger Einsatz in der Meisterschaft und drei in der Champions-League-Qualifikation.